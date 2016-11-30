Игорь Акинфеев: "У Кокорина 100 пар кроссовок? У меня было 50"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что он не любит классические костюмы. В то же время в интервью "КП" он заметил, что сейчас тратит меньше на одежду, чем до женитьбы.
– Игорь, вас нечасто встретишь в костюме…
– Я не большой любитель костюмов. Хотя понимаю, что есть костюмы хорошие и мне иногда самому даже нравится такой стиль. Но чаще мне в костюмах немножко неуютно. Люблю свободную одежду. Но когда обстановка обязывает, надеваешь.
– Когда-нибудь обстановка вас обязывала носить смокинг?
– До этого момента ни разу.
– Вы сами подбираете себе одежду?
– Жена выбирает какие-то вещи – свитер, джинсы и все остальное. Но когда я был один, то покупал себе кучу одежды, до сих пор с удовольствием ношу. Не стоит вопрос, что мне нечего надеть (смеется).
– Ваш партнер по сборной России Александр Кокорин рассказывал, что у него коллекция из ста пар кроссовок.
– У меня кроссовок тоже много. Они пылились на полке – не так часто их ношу. Так что половину раздал знакомым, родным, братьям. А так пар пятьдесят точно было.
Slim Taller
Игорь,ты даже себе не представляешь,сколько шуб было в шубохранилище у Якунина.А ты говоришь кроссовки.
13:21
ЮКИ
и эту серость и убогость с интеллектом на уровне беспозвоночных объявили наследником Великого Льва и символом!? эпохи!конечно,Лев Иванович,тоже Цицероном не было,но и дебилом себя Не выставлял!правда,в те времена и журналисты были другими:подобных идиотских вопросов Не задавали!цензура,всё равно бы,Не пропустила!
12:47
Sandberg
"У Кокорина 100 пар кроссовок? У меня было 50" ----------- Лошара)
12:30
PAPAZOL_
девочки, вы ещё губной помадой померяйтесь...
12:27
Marchisio
Выставил бы на авито. Хоть бабла бы срубил!
12:04
streletc1783
Просто деньги девать некуда.
11:50