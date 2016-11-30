Игорь Акинфеев: "У Кокорина 100 пар кроссовок? У меня было 50"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что он не любит классические костюмы. В то же время в интервью "КП" он заметил, что сейчас тратит меньше на одежду, чем до женитьбы.

– Игорь, вас нечасто встретишь в костюме…

– Я не большой любитель костюмов. Хотя понимаю, что есть костюмы хорошие и мне иногда самому даже нравится такой стиль. Но чаще мне в костюмах немножко неуютно. Люблю свободную одежду. Но когда обстановка обязывает, надеваешь.

– Когда-нибудь обстановка вас обязывала носить смокинг?

– До этого момента ни разу.

– Вы сами подбираете себе одежду?

– Жена выбирает какие-то вещи – свитер, джинсы и все остальное. Но когда я был один, то покупал себе кучу одежды, до сих пор с удовольствием ношу. Не стоит вопрос, что мне нечего надеть (смеется).

– Ваш партнер по сборной России Александр Кокорин рассказывал, что у него коллекция из ста пар кроссовок.

– У меня кроссовок тоже много. Они пылились на полке – не так часто их ношу. Так что половину раздал знакомым, родным, братьям. А так пар пятьдесят точно было.