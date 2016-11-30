Игорь Акинфеев: "Слуцкий устал? Все устали"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что причиной последних неудач клуба является короткая скамейка. ЦСКА не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате России занимает четвертое место, отставая от лидирующего "Спартака" на 11 очков. По неофициальной информации, наставник команды Леонид Слуцкий может подать в отставку уже зимой.

- Мы реже выигрываем, - цитирует "Комсомольская правда" Акинфеева. - У нас в обойме нет 20 футболистов, которые могут друг друга менять без потери качества игры. На поле выходят одни и те же 12 человек. Мы устали. Не физически - чисто мозгами. Если у тебя 20 - 30 человек, эта команда будет в топе всегда. А у нас под Лигу чемпионов, скажем прямо, не самый сильный состав. Мы встречались с нашими фанатами, они понимают ситуацию. Объяснили: так и так, давайте потерпим.

- Слуцкий тоже устал?

- Все устали. Ты вроде стараешься что-то перебороть, но не получается. Появляется какая-то безысходность, беспомощность. Но все мужики, все понимаем, что надо дальше работать, стараться, терпеть. Совсем немного осталось до конца года. И уже со сборов готовиться нормально.