00:44 | Футбол — РПЛ

Игорь Акинфеев: "Ситуация с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую"

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался отвечать на вопрос об инциденте с футболистами Александром Кокориными и Павлом Мамаевым. Ранее игроки избили в Москве двух чиновников и водителя ведущей Первого канала. За это игроки были арестованы до 8 декабря. Разбирательство по делу продолжается.

- Ситуация с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую, - заявил Акинфеев в интервью, которое было оубликовано на Youtube-канале  Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=SjDYoqFghdE

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