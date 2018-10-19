Игорь Акинфеев: "Ситуация с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался отвечать на вопрос об инциденте с футболистами Александром Кокориными и Павлом Мамаевым. Ранее игроки избили в Москве двух чиновников и водителя ведущей Первого канала. За это игроки были арестованы до 8 декабря. Разбирательство по делу продолжается.

- Ситуация с Кокориным и Мамаевым? Я такие вещи не комментирую, - заявил Акинфеев в интервью, которое было оубликовано на Youtube-канале Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.