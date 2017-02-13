Игорь Акинфеев: "Сейчас многие скажут, мол, вернется Акинфеев, и сразу ему набьют голов"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что результат матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" даст ответ на вопрос о задачах команды на остаток сезона, информирует клубная пресс-служба. Голкипер подчеркнул, что все зависит только от армейцев.

– За время восстановления вы пристально наблюдали за тем, как команда тренируется, играет товарищеские встречи. Как оцените готовность коллектива к официальным матчам?

– Действительно, я видел почти все спарринги, частично наблюдал многие тренировки общей группы. Если быть объективным, можно сказать, что пока у нас были не самые сильные соперники, но радует одно – команда благодаря отличной игре Сергея Чепчугова и Ильи Помазуна не пропускает. Хотя сейчас, наверное, многие это прочитают и скажут – вот, мол, вернется Акинфеев, и сразу ему набьют голов (смеется). Я спокойно отношусь к таким высказываниям, улыбаюсь.



Если говорить об игре – все видят в трансляциях новую схему, примерно понимают, как команда действует на данном этапе, поэтому повторяться не вижу смысла. Дальше будут другие, более сильные соперники, думаю, и игра в чем-то изменится. К примеру, в матче с пльзеньской "Викторией" молодые игроки соперника в первые десять-пятнадцать минут понеслись, были подачи, прострелы, потому что наши ребята в первых двух товарищеских играх с этим не сталкивались и поначалу немного не успевали. Но потом Виктор Михайлович игру перестроил, я как раз сидел на скамейке и слышал, как он подсказывает, – и все встало на свои места. В предстоящих спаррингах тоже наверняка вскроются какие-то моменты, но это только поможет в подготовке к официальным играм.



В плане тренировок тоже не считаю возможным рассуждать, так что-то или не так. Есть четкие задачи, которые ставит перед нами тренерский штаб, есть расписание занятий, устные директивы, все это нужно выполнять. Профессиональный клуб должен жить по профессиональным законам и порядкам, и у нас каждый это понимает.

– Официальные матчи все ближе, возобновлять сезон армейцам предстоит поединком с санкт-петербургским "Зенитом". Как сильно итоговое распределение мест зависит именно от этого матча? На что команда может рассчитывать по итогам первенства?

– Я бы сказал так: в чемпионатах России мы не раз сокращали и более серьезные отставания, варианты развития событий существуют самые разные. Но по тому, что мы покажем во встрече с "Зенитом", многое станет ясно. Имею в виду и игровую дисциплину, и качество футбола, и вообще то, насколько много у нас будет получаться. Мы играем дома, при своих болельщиках, что, несомненно, будет нашим козырем. Если мы хотим добиться своих целей в чемпионате, нужно уметь побеждать такие сильные команды, как "Зенит". Так что зависит все только от нас.



– Вы в Кампоаморе уже много лет подряд и в интервью не раз говорили о большой симпатии к этому месту. С годами эмоции от работы здесь не угасли?

– Не думаю, что Кампоамор может наскучить, проводи мы тут все это время хоть три сбора, хоть четыре. Единственный минус этого региона – утомительная дорога, пятичасовой перелет из Москвы. Хорошо, что сейчас хотя бы появилась возможность летать прямым рейсом, без пересадок и прочих неудобств. Если говорить о футбольных удобствах, здесь все идеально. Отель сделан только под нас, рядом бассейн, тренажерный зал, джакузи, прекрасные поля. Так что грех жаловаться, где бы мы ни селились за последние годы, ни один комплекс не мог предоставить нам подобные условия. В общем, я не против поездить в Кампоамор с ЦСКА еще столько же лет, после чего можно будет с чистой совестью сказать эту месту "спасибо" и "до свидания" (улыбается).