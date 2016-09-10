Игорь Акинфеев: "С чем можно сравнить "Арену ЦСКА"? Может, со "Стэмфорд Бридж"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над "Тереком" (3:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" сравнил новый домашний стадион армейского клуба с ареной "Челси" "Стэмфорд Бридж". Отметим, поединок ЦСКА – "Терек" был первым официальным матчем на "Арене ЦСКА".

– Какие первые эмоции и впечатления от матча?

– Думаю, обстановка сегодня было очень хорошая. Мы долго ждали родного стадиона. Думаю, удовлетворены и команда, и болельщики, это был настоящий праздник.

– Вы побывали на многих стадионах мира. С каким можете сравнить новую арену ЦСКА?

– Она сделана больше в английском стиле. Может, "Стэмфорд Бридж"… У нас тут четыре башни – одна высокая, три – пониже, а там, правда, по-другому. Особые эмоции почувствовал в самом начале матча, когда нас начали гнать вперед и поддерживать, и после финального свистка.

– Когда вы поверили, что стадион уже готов, и вы скоро выйдете на поле?

– Наверное, когда была первая тренировка и встреча с болельщиками. Знали, что ближайший домашний матч сыграем здесь, это большое счастье.

– Так легко выиграть помогли трибуны или ЦСКА был настолько сильнее?

– Сегодня мы были обязаны победить при своих болельщиках при открытии стадиона. Другого было не дано.

– Чья идея была выйти на поле с детьми?

– Конечно, нас, футболистов. Дети - наше продолжение, пусть не все станут игроками.