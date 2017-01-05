Игорь Акинфеев: "Романтика – это победы, кубки, медали, а поражение в финале это уже горечь и слезы"

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев считает медали и кубки романтикой футбола. Также 30-летний россиянин признался, что избегает занятий экстремальными видами спорта из-за опасности получения травм.

- Романтика – это победы, кубки, медали, – цитирует ok-magazine.ru Акинфеева. – Когда играет гимн твоей страны или на тебя надевают медаль. Обнять кубок, поцеловать его – вот это романтика. До него ведь надо еще добраться, его надо выиграть. Фишка в том, что ты можешь выйти в финал, но там проиграть и получить серебряную медаль, а это уже не романтика, а горечь, слезы и все остальное.

- О других видах спорта, "для себя", можно даже не спрашивать?

- С детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если на водных лыжах стоять – можно сломать ногу, водный мотоцикл – есть опасность подпрыгнуть на волне и упасть или даже шею свернуть, потому что на такой скорости это то же самое, что на асфальт упасть. Парашюты все эти... Если, скажем, я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю.