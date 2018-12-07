Игорь Акинфеев рассказал, как лучше поддержать Евгению Медведеву

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" высказал свое отношение к критике российской фигуристки Евгении Медведевой​ в связи с отъездом в Канаду.

– Помню ваш рассказ о том, как после чемпионата мира в Бразилии и пропущенного в матче с корейцами гола вы реально не могли заставить себя выйти из дома. Говорили тогда о том, что люди не понимают, что иногда надо поддержать человека, а не добивать его. Не знаю, в курсе ли вы обо всей той вакханалии, которая развернулась в фигурном катании вокруг отъезда в Канаду Евгении Медведевой…

– В курсе, я наблюдал за этой историей.

— Реально ли в подобной ситуации как-то поддержать спортсмена или он должен пережить все трудности сам?

​– Лучшая поддержка – это молчание. Когда я пропустил гол с Кореей, сразу извинился в раздевалке перед всеми, кто там находился, но состояние было такое, что следующие три дня я не мог заставить себя лишний раз выйти из номера. Выходил на тренировку и снова возвращался прямиком в номер. Не мог смотреть на ребят, не мог с ними разговаривать.