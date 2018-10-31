Игорь Акинфеев: "Раньше я шел себе купить колбасы, и меня проклинали в спину"

Голкипер ЦСКА, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, как изменилось отношение к нему после ЧМ-2018.

- Вышел просто, поставил машину в центре Москвы, мимо шли 200 человек, они мне сказали "спасибо", сфотографировались, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - С одной стороны как-то странно. Я вообще-то уже 15 лет играю в футбол. Но такого масштабного (внимания), когда бабушки подходят... Мне это просто приятно. Не из-за того, что я отбил какой-то мяч или Дзюба забил какой-то гол. Приятно, что мы стали единым целым. Сейчас я могу выйти... Не как раньше, когда меня проклинают в спину, а я иду себе купить батон колбасы. А здесь я понял, что это любовь не только ко мне, но и ко всей сборной России. Эта атмосфера чемпионата мира, мне кажется, до сих пор осталась.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.