Игорь Акинфеев: "После эпизода с Веллитоном болельщики "Спартака" писали: "так тебе и надо"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об эпизоде, когда в 2011 году он получил травму в столкновении с форвардом "Спартака" Веллитоном.

- Конечно, я тогда говорил сгоряча. Неохота было во второй раз получать травму, но я уже понимал (что травмировался). У меня была мысль, что я сломал ногу. Даже на видео видно, что я начал ее щупать. Я не понимал, что происходит, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Тогда я и высказал все, что я думаю. Конечно, сейчас я на себя смотрю и думаю... Придурок, дурак - можно назвать меня любым словом. Это были эмоции. Я тогда лежал в Германии, мне сделали операцию. Ко мне приходили сообщения и звонки от болельщиков противоположной команды, что так мне и надо, и так далее. И писали, и звонили, и насмешки были. Бог судья этим людям.

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