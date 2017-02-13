Игорь Акинфеев: "Полностью восстановлюсь через 10 дней"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, вернувшийся в общую группу игроков команды, выразил радость в связи с возвращением в строй, информирует клубная пресс-служба. Голкипер подчеркнул, что для полного восстановления ему понадобится еще 10 дней.

– Наверняка этот день для вас особенный, потому что любой игрок, оказавшийся на время не у дел, больше всего ждет момента, когда сможет снова ступить на зеленое поле.

– Сегодня действительно очень радостный день, и вдвойне приятно, что он выдался солнечным, нет ни дождя, ни снега. Когда находился в Германии, видел, как ребята порой тренировались в Кампоаморе в очень необычных условиях. Шел снег, им было нелегко, а мне повезло больше (улыбается). Что касается первой тренировки, она прошла достаточно продуктивно, я на самом деле рад, что могу тренироваться наравне со всеми. Никакой тренажерный зал, никакие восстановительные процедуры человеку, который любит футбол, не заменят мяча и поля. Настроение отличное, буду готовиться к следующим занятиям.



– Как чувствовало себя сегодня колено и как протекала реабилитация в целом?

– Наверное, стоит чуть подробнее рассказать о том, что такое консервативное восстановление. Когда человек переносит две тяжелые травмы, любое начало или возобновление сезона должно проходить планово. У кого-то реабилитация происходит быстрее, у кого-то медленнее. В моем случае мы вместе с руководством, тренерским штабом обговорили все детали, причем общаться пришлось дважды, сначала еще с Леонидом Викторовичем, а потом с Виктором Михайловичем (улыбается). К счастью, оба они люди в высшей степени профессиональные, тонко чувствующие каждого игрока.



Отталкиваясь от состояния колена, мы вместе приняли решение, что я начну зимнюю подготовку в Германии. Там была специфическая работа – стабилизация, другие упражнения, которые невозможно делать в обычном тренажерном зале или фитнес-центре. У Хельмута Хоффмана, реабилитолога, под руководством которого я восстанавливался, есть специальные станки, другие аппараты, которые помогают привести ногу в тонус. Даже сейчас, по первой тренировке, я уже почувствовал, что это был правильный шаг.



– Одно дело полноценно работать два сбора, как остальные голкиперы, и совсем другое – заниматься в тренажерке. Сильно ли вы устали после утреннего занятия?

– Если брать чисто вратарские ощущения, думаю, мне потребуется еще неделька или полторы, чтобы добрать форму, так что нужно как следует поработать (улыбается). Мышцы в хорошем состоянии уже сейчас, но этого мало, что стало ясно за первые пятнадцать-двадцать минут тренировок. Почувствовал сильную усталость, и только потом это переросло в мышечную уверенность. Начинать всегда тяжеловато. Вроде и руки здесь, и мяч здесь, а смотришь – он уже в воротах (улыбается). Но глазомер, реакция – дело наживное, все это полностью вернется дней через десять.



– И тем не менее, несколько отличных сэйвов вы сегодня сделали – братья и другие ребята кричали: "Хорош, Аки!" и все в таком духе...

– Думаю, они меня просто поддержали, потому что перед началом тренировки я сразу сказал своей команде, что сегодня она играет без вратаря (смеется). Где-то они мне помогли, закрыли подступы к воротам, где-то мне повезло выручить – в общем, потренировались, посмеялись и забыли, все это рабочие моменты.