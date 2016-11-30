Игорь Акинфеев: "Почему в Европе футбол - праздник, а у нас - место выплеснуть негатив?"

Вратарь ЦСКА и сборной России, обладатель премии "Джентльмен года"-2016 Игорь Акинфеев выразил мнение, что на футбольных матчах в России часто бывает слишком много негатива.
- Каждый хочет быть наверху в футболе, хочет выиграть, не задумываясь о цене победы, - цитирует "Комсомольская правда" Акинфеева. - Может быть, и нет сейчас никакой честной игры. Но я понял одну вещь: в футболе все решают мгновения и сантиметры, и ошибаются все - судьи, футболисты. Иногда ты пропускаешь из-за чьей-то ошибки или тебе засчитывают гол из-за офсайда. Это обидно. Но орать и кричать? Смысл? Ничего ведь не докажешь. Но знаете, чего хочется больше всего? Чтобы было более адекватное отношение со стороны болельщиков. Это в России очень большая проблема. Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное... И в такие моменты я стою и думаю: почему у нас так? Почему в Европе футбол - это праздник, а у нас - место выплеснуть негативные эмоции? Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда? Мне комфортно, когда люди приходят на футбол как на праздник. А не кроют трехэтажным матом всех вокруг. Во-первых, это не футбол. Во-вторых, это не болельщики. Это просто хулиганы ходят со своим негативом. Эти файеры, все остальное... Многие с матча ЦСКА - "Спартак" детей уводили после первых десяти минут. Потому что им не нужны трехэтажный мат, взрывы и дым.
PAPAZOL_
"армейский синдром" однако..... может Слуцкий укусил Конифея, нытьё вселенское: тренер - мы г.вно (к тому же нефутбольная страна), воротник - болелы не такие....................... а может к зеркалу подойти ................................................ убедиться....... и ещё раз сказать: "мы г.вно". Чо стесняться-то.
14:28
m33
Надо же, Игоряня как раскукарекался! А ты когда по всякому поводу на соперников бычишь и матом орёшь, это как выглядит? Как праздник? По выплёскиванию негатива ты среди футболистов впереди планеты всей идёшь. "Джентельмен" хренов...
13:43
Флаваноид
Ну так уезжай в Европу, какие проблемы? Но нет, там же пахать нужно и на лавку могут отправить, а здесь куча денег и звание "великий вратарь", а болельщики у него значит плохие, "молодец" Игорёк...
13:24
PAPAZOL_
........"Во-первых, это не футбол. Во-вторых, это не болельщики." __________ Игорёк сам же и ответил. По причине первого - есть второе. Играли бы наши ногомячрсты в Футбол...... были бы и Болельщики!!!! имхо
12:33
Pol Pot
игорёк, те самому не смешно от твоего вопроса?
12:31
Dzho Blаck
"Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное... "- хорошо прибил "другие города" )))в Москве на матчах ЦСКА Бродского наверное читают))
12:26
баламошка
У нас тоже каждый раз праздник, когда ты рекорды бьёшь.
12:13
shpasic
то-то в Италии почти перед каждым матчем поножовщина.
12:04
pmelnikov
Вот только про Европу не надо ляля, и мопеды спускали со второго яруса Сан Сиро, сам же в солнечной Черногории ловил фаер, да и английские джентльмены во Франции задавали культурный тон во время Евро, пока русские не угомонили их) а вообще интуитивно кажется, что мата на стадионе стало меньше по сравнению с началом нулевых. Даже судья теперь не п...лохой человек, а всего лишь завел мужа.
12:02
Leonsio_
Бу-га-га. Ты же сам главный матершинник.
11:58
LLL71
Потому что там в футбол играют, а у нас футболисты отбывают номер на поле. И ты в том числе.
11:46
6_Lesni4ij
"Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда?". Да потому что ты немецкий язык не знаешь. В той же Англии всё выглядит красиво, если не знать Английский язык. Они там всем стадионом поют поют на распев матерные песенки-кричалки.
11:46
Svarjich
В том-то и проблема, что на футбол с женами и детьми не пойдешь
11:43