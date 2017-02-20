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Игорь Акинфеев: "Перспективы ЦСКА в сезоне станут понятны в матче с "Зенитом"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита" даст ответы на вопросы по поводу шансов армейцев в текущем сезоне. Армейцы ушли на зимний перерыв на третьем месте, в 3 очках от "Зенита" и 8 - от "Спартака". Игра с питерцами пройдет 4 марта и станет для ЦСКА первой после возобновления сезона.

- Я могу долго рассуждать, какие перспективы у ЦСКА, - сказал Акинфеев  Все будет понятно уже в первой игре с "Зенитом", - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Не то, что понятно в плане распределения мест, а на что мы вообще будем претендовать. Как будем играть, как будем реализовывать, обороняться. 

Счет может быть в разные стороны, но ключевой роли в распределении мест это не сыграет.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Если в воротах ЦСКА не будет самого слабого вратаря в истории армейцев то перспективы будут, а с Акинфеевым никакой перспективы нет и не будет.

13:52

Материалы других СМИ
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