Игорь Акинфеев: "Перспективы ЦСКА в сезоне станут понятны в матче с "Зенитом"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил мнение, что матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита" даст ответы на вопросы по поводу шансов армейцев в текущем сезоне. Армейцы ушли на зимний перерыв на третьем месте, в 3 очках от "Зенита" и 8 - от "Спартака". Игра с питерцами пройдет 4 марта и станет для ЦСКА первой после возобновления сезона.

- Я могу долго рассуждать, какие перспективы у ЦСКА, - сказал Акинфеев Все будет понятно уже в первой игре с "Зенитом", - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Не то, что понятно в плане распределения мест, а на что мы вообще будем претендовать. Как будем играть, как будем реализовывать, обороняться.

Счет может быть в разные стороны, но ключевой роли в распределении мест это не сыграет.