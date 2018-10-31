Игорь Акинфеев: "От 90 процентов рекламных контрактов я отказывался"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему он не любит сниматься в рекламе.

- Я от многих рекламных контрактов отказался, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Не то чтобы я считаю себя суперзвездой и ставлю выше всех. Какие-то съемки в журналах или в рекламе - для меня это в тягость. По шесть-семь часов переодевания, накрашивания... От 90 процентов таких предложений я отказался. Дело даже не в деньгах. Деньги тут никакой роли не играют. Я люблю комфорт, домашнюю атмосферу. Мне проще посидеть дома с детьми, чем поехать сниматься за какие-то деньги.

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