12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Акинфеев: "Ощущаю ли я себя джентльменом? Нет, конечно!"

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью "Комсомольской правде" признался, что не ощущает себя джентльменом. Голкипер стал обладателем приза "Джентльмен года"-2016.

– Первые ваши ассоциации со словом "джентльмен"?

– Воспитание. Породистость. По-моему, это человек, который безупречен в манерах: открывает двери перед дамами, вежлив со всеми. Это, наверное, по старым фильмам у меня впечатление.

– Вы себя ощущаете джентльменом?

– Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь смокинг будет! (Смеется.)

Дополнительная информация

http://www.kazan.kp.ru/daily/26614.3/3630383/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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HONESTO

потому что ты им не являешься!

13:55

merniloskut

Звание себя обесценило куда ниже самого мелкого плинтуса...

13:48

Obl2007

Ну да .... Джентельмен - мат трехэтажный ! Высоко поднята планка джентельмена ! Это прям позор какой-то ...

12:59

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