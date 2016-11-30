Игорь Акинфеев: "Ощущаю ли я себя джентльменом? Нет, конечно!"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью "Комсомольской правде" признался, что не ощущает себя джентльменом. Голкипер стал обладателем приза "Джентльмен года"-2016.

– Первые ваши ассоциации со словом "джентльмен"?

– Воспитание. Породистость. По-моему, это человек, который безупречен в манерах: открывает двери перед дамами, вежлив со всеми. Это, наверное, по старым фильмам у меня впечатление.

– Вы себя ощущаете джентльменом?

– Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь смокинг будет! (Смеется.)