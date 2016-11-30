Игорь Акинфеев: "Ощущаю ли я себя джентльменом? Нет, конечно!"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью "Комсомольской правде" признался, что не ощущает себя джентльменом. Голкипер стал обладателем приза "Джентльмен года"-2016.
– Первые ваши ассоциации со словом "джентльмен"?
– Воспитание. Породистость. По-моему, это человек, который безупречен в манерах: открывает двери перед дамами, вежлив со всеми. Это, наверное, по старым фильмам у меня впечатление.
– Вы себя ощущаете джентльменом?
– Нет, конечно! Какой я джентльмен?! Разве что теперь смокинг будет! (Смеется.)
HONESTO
потому что ты им не являешься!
13:55
merniloskut
Звание себя обесценило куда ниже самого мелкого плинтуса...
13:48
Obl2007
Ну да .... Джентельмен - мат трехэтажный ! Высоко поднята планка джентельмена ! Это прям позор какой-то ...
12:59