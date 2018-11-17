Игорь Акинфеев - о завершении карьеры в сборной: "Кошки на душе не скребут"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после открытия именной звезды на аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы высказался о завершении карьеры в сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел в ее составе 111 матчей, завоевал бронзу Евро-2008 и покинул сборную после ЧМ-2018.

- Любой шаг в жизни надо делать уверенно, - сказал Акинфеев. - Играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут. История подошла к концу. У меня достойные коллеги, они хорошо играют. Смысла держаться за место не было. Годы идут, здесь должно быть взросление в голове.

Мне многие говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше. (Андрей Михайлов)