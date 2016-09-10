Игорь Акинфеев: "Не каждый день удается сыграть на новом стадионе"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии сегодняшнего матча 6-го тура чемпионата Англии против "Терека" отметил, что для команды важно будет получить удовольствие от игры на новом стадионе. Встреча станет первой на "Арене ЦСКА", начало - в 20.30 по московскому времени.

- Волнение есть всегда, перед любым поединком и даже на тренировке, - цитирует Акинфеева официальная страница ЦСКА в Instagram. - Здесь, на новой арене, главное – не думать о том, что нужно обязательно показать нечто запредельное, фантастическое. Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость, которую будут излучать наши болельщики. Не каждый день, не каждый месяц и не каждый год тебе дано впервые сыграть на новом стадионе. А победит, как и всегда, сильнейший.