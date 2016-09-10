Игорь Акинфеев: "Не каждый день удается сыграть на новом стадионе"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии сегодняшнего матча 6-го тура чемпионата Англии против "Терека" отметил, что для команды важно будет получить удовольствие от игры на новом стадионе. Встреча станет первой на "Арене ЦСКА", начало - в 20.30 по московскому времени.
- Волнение есть всегда, перед любым поединком и даже на тренировке, - цитирует Акинфеева официальная страница ЦСКА в Instagram. - Здесь, на новой арене, главное – не думать о том, что нужно обязательно показать нечто запредельное, фантастическое. Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость, которую будут излучать наши болельщики. Не каждый день, не каждый месяц и не каждый год тебе дано впервые сыграть на новом стадионе. А победит, как и всегда, сильнейший.
sdg345dg
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12:02
Убийца бобика
а конюшне мало, что их и судьи неплохо поддерживают?
11:59
Platinum1991
"ТЕПЕРЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ ИГРОК ЦСКА СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ". Он всегда был лидером и помогал команде КОВАТЬ победы на футбольных полях на других стадионах. А теперь, со строительством домашнего стадиона, это будет делать легче и в пределах футбольных приличий! ПРИЗЫВАЮ всех болельщиков ЦСКА показать ВСЕМ пример спокойствия и разумной поддержки - без мата, пиротехники, бросаний предметов, выбеганий и уханий. Вот тогда болельщики ЦСКА будут самыми ЛУЧШИМИ и их будут ставить в пример другим! Давайте поддержим эту инициативу и станем лучшими! Давайте покажем всем пример приличия и поддержки! Это очень важно для каждого болельщика ЦСКА и для футбольной России! МЫ ПЕРВЫЕ и всем ПРИМЕР! УРА! ВПЕРЁД ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
11:49
Убийца бобика
не каждый день гинер может стадионы строить, но цены на электроэнергию поднялись)
11:35