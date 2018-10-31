Игорь Акинфеев: "Натурализация игроков - это нормально"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к натурализации футболистов.

- Как тебе натурализация игроков?

- Я думаю, нормально. Если взять Мариу Фернандеса, то мы получили топового игрока, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Он в России давно. Кроме того, натурализуют игроков для того, чтобы обойти лимит. Обмануть, так сказать. Мариу играет давно, и ЦСКА получил классного защитника. При этом тренер сборной России увидел, что он в порядке, и вызвал его. Сейчас он один из лучших.

- Тебе не кажется, что это может закончиться, как в мини-футболе?

- Не могу сказать. Все-таки мини-футбол и большой футбол отличаются. Думаю все-таки, что это нам не грозит.

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