Игорь Акинфеев: "На первые премиальные купил телефон"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что значит для него быть капитаном.

– Это ответственность перед большим количеством людей, – сказал Акинфеев. – Ты должен быть лидером, должен помогать ребятам. Быть неким вожаком, за которым все должны тянуться.

– Ваши лучшие сборы?

– Таких нет сборов. Как они могут быть лучшими? Лучшие сборы – это выходные, отпуск (улыбается).

– Самый лучший отпуск?

– С семьей. Все остальное становится скучно через два дня. Когда дети и жена рядом – это самое святое, самое лучшее.

– Что сделали с первой зарплатой?

– Ну, конечно, первую зарплату отдал родителям. А на первые премиальные, как сейчас помню, купил телефон – Nokia 8310. Он тогда был в фаворе.