Игорь Акинфеев: "Многие называют футбол шоу-бизнесом, для меня – это театр"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

- Если я хочу пойти с женой в театр и покупаю билеты туда, то я хочу посмотреть хороший спектакль, хорошую игру актеров. Они должны отдаваться полностью. Если мне не понравится, я также возьму и уйду, буду критиковать, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - В футболе то же самое. Многие называют его шоу-бизнесом, для меня – это театр.

Сидит 80 тысяч в "Лужниках". Ты должен сыграть красиво, забить кучу голов, показать красивый футбол. Тогда тебя полюбят. А если у тебя нет результата, если ты не можешь отплатить людям чем-то, то будет критика, какая-то ненависть, нелюбовь. Ты должен поворачивать народ к себе. Дело не в том, кто тебя любит, - это должно отходить на второй план. Ты все равно не будешь для всех хорошим – как в футболе, так и в жизни.