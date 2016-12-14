05:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Акинфеев: "Мне неинтересно, что обо мне пишут, кто и что говорит"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что развил в себе способность не обращать внимание на происходящее вокруг. По словам голкипера сборной России, никакой противный комментарий или критическое слово не должны выбивать из колеи.

– Слуцкий действительно называл одной из причин ухода усталость. Вы, как человек, который столько времени находится в ЦСКА – и всегда под пристальным вниманием, иногда под давлением, – не устали?

– Не иногда, а всегда под давлением… Конечно, ты рано или поздно устаешь. Но в голове, как у детской машинки на пульте управления, должен быть переключатель. Включаешь и отключаешь. Я давно перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг меня. Да, какие-то вещи знаю, но мне неинтересно, что обо мне пишут, кто и что говорит. Так и должно быть, особенно когда у тебя есть семья и дети. Никакой противный комментарий или критическое слово не должны выбивать из колеи.

– В спортивном плане доверяете только своим ощущениям, мнению партнеров и тренеров?

– Конечно. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Акинфеева

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