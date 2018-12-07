Игорь Акинфеев: "Меня нет и не будет в соцсетях из-за постоянной грязи"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" рассказал об обмане со стороны прессы и добавил, что не собирается пользоваться социальными сетями.

– Как мне удается уберечь близких от информационной ситуации вокруг спорта? Бывали случаи, что и не удавалось, - отметил Акинфеев. - На последнем чемпионате Европы мне, помню, кто-то из ребят сказал: мол, классное интервью твои родственники дали. Я в полном недоумении: какие родственники, какое интервью?

Оказывается, моим родным позвонили из газеты, сказали, что со мной все согласовано, что я дал добро на интервью. Я называю подобные вещи простым словом – грязь. Меня, например, нет и не будет в соцсетях по одной простой причине – из-за этой постоянной грязи.