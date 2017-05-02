Игорь Акинфеев: "Люди болеют не за свою команду, а лично против меня"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью журналу Rolling Stone заявил, что часто слышит неприятные выкрики в свой адрес с трибун. Голкипер отметил, что не обращает внимания на подобные вещи.
– Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко, – сказал Акинфеев. – И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: "За что?" Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это – болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше – и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрей, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.
Потому что ты не понимаешь больше людей – они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни.
sv55
Конифеев орет матом на всех, и болельщики орут матом на него, все закономерно)))) может ведь и ходить в офис инженером тысяч за 70-90 в месяц, так все в рамку становится - за миллионы... терпи, Игорек, или может, махнем не глядя?))))
20:23
дост
Понятно, в РФ нет понятие болеть за страну, поэтому за рос клубы не болеют когда они играют в европе, и за сборную тоже.... к несчастью..
20:22
NickNo
Полностью поддерживаю. Я никогда не понимал ублюдков, которые на стадионе матерятся ТАК, такое говорят на игроков команды противника, что возникает вопрос зачем он пришел - футбол посмотреть или выговориться?!
20:20
БИН
Стриж, это Игорян то великий?)))) Обычное гавно средней паршивости, над которым и спустя годы будут потешаться...
20:10
ki
в конце концов, зряплата миллионами евро в год исчисляется, а на оборудование собственного рабочего места пару процентов потратить - жмутся. по-моему после такого он не должен жаловаться, что его болельщики за воротами называют тем, кто он и есть.
20:10
ki
в общем предлагаю выход из положения - пусть за счет своей зарплаты накупит видеокамер высокой четкости, для фиксации хамов за воротами (думаю, что для своего родного стадика, штук 200 евро за глаза). а потом, вместе с гиенером, будут после матча вычислять и лишать девст... права на посещение стадика.
20:08
баламошка
Игарян, не переживай ты так) Обвешайся медалями, покрути руль своей дорогой бибики, раскидай по своей квартире банкноты, чтобы поднять самооценку.
20:06
ki
это хулиганский, но вполне понятный прессинг вратаря соперника. бровочники тоже слышат много всякого, просто голкипер стоит на месте 90 минут, вот ему и слышно больше. к тому же, разве не понятно, кто покупает билеты на места за воротами и чего от них ждать ?
20:05
ki
ой, да кому ты нужен. вселенский заговор, видите ли, против "вратаря республики"
20:03
pavel1205
Игорь, ты типа незаменимый вратарь всех эпох и народов, с тебя спрос... а то что сейчас. в России есть вратари круче тебя - это не секрет! я бы на месте Гончара пошел бы на эксперимент, не ставил бы тебя в ворота на Лигу (если вы туда конечно попадете) а на месте Ленорыча передал бы свое место в Еврокубках Ростову (в качестве извинений за прошлогодний прогон)
20:01
Thomas_Boy
Так-то Спринт шибче в футболе рубит, чем Хиддинк и Капелла. Жаль только не тренирует.
19:59
Табунщик
А вот про Рината Дасаева никто плохо не кричал, потому что он Вратарь с большой буквы, в отличие от акинфея
19:58
Стриж
Игорь, а великих при жизни всегда недолюбливают. Вот закончишь ты карьеру, бутсы на гвоздь повесишь, вот оставишь после себя только первые места во вратарских справочниках - тогда-то тебе и начнут отдавать должное. И то не сразу. )
19:57
Спринт
Акинфеев самый слабый вратарь в истории ЦСКА. Болею за армейцев с 1969 года, когда в воротах играл Пшеничников. Я всегда (с 2003 года) говорил друзьям, что это (Акинфеев) не вратарь - у него всегда в пропущенном голе виноват кто то, но не он сам. Кроме болезненного себялюбия за душой ничего больше нет.
19:54
takitak
Полностью разделяю мнение k_xenon. И ещё, много лет назад матом орал на Велика, на весь стадион, несколько минут злобы на всю страну. Из-за того что делают все форварды, атакуют кипера вышедшего за пределы своей штрафной. А ведь по сути, тогда просто неудачно приземлимся с прыжка. Вот его собственная злоба ему и возвращается.
19:49
serzheo
Неужто дошло? Пореже Россию позорь на мировой арене, и поменьше хвалебных отзывов читай аля - "как Яшин и Дасаев" "И вообще он наше все и номер один в стране" и побольше смотри на свою игру критически. Тогда и не будет никто орать.
19:47
velikiy knyaz
Собирайся и вали!
19:41
199
Ты надоел своими рекордами.
19:38