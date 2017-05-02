Игорь Акинфеев: "Люди болеют не за свою команду, а лично против меня"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью журналу Rolling Stone заявил, что часто слышит неприятные выкрики в свой адрес с трибун. Голкипер отметил, что не обращает внимания на подобные вещи.

– Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко, – сказал Акинфеев. – И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: "За что?" Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это – болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше – и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрей, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.

Потому что ты не понимаешь больше людей – они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни.