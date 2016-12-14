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Игорь Акинфеев: "Кубок конфедерация и чемпионат мира? Не хочется никаких провалов"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что хочет порадовать болельщиков в составе сборной России. По словам голкипера, все будет зависеть от команды.

– Вы – бессменный номер один в сборной России на протяжении долгих лет. Чего нам – болельщикам, журналистам, всей стране – ждать от национальной команды на домашних Кубке конфедераций и чемпионате мира?

– Вопрос, наверное, немного некорректный. Все-таки есть обойма вратарей, и каждый из них может в любой момент занять место основного. Ни в коем случае не ухожу от ответа, не лукавлю, но все может поменяться. А что касается ближайших турниров... Конечно, все будет зависеть от нас. Нам, естественно, не хочется никаких провалов, есть желание радовать болельщиков. Наши головы, руки и ноги станут делать результат. А как сложится – увидим. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Акинфеева

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