Игорь Акинфеев: "Когда идешь по тоннелю "Арены ЦСКА", мурашки пробирают"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался впечатлен новым стадионом клуба. Сегодня на "Арене ЦСКА" пройдет первый официальный матч – в рамках 6-го тура премьер-лиги армейцы примут "Терек". Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

– Впечатления были просто фантастические, они переполняли нас, – цитирует официальный сайт ЦСКА Акинфеева. – Есть много хороших стадионов, но этот – наш родной, можно сказать, выстраданный, построенный с таким трудом за много лет! Я в ЦСКА с четырех с половиной лет, поэтому ждал стадиона особенно долго (улыбается). Видел кучу макетов, проектов, а теперь арена существует не только на бумаге и в электронных эскизах. Строительство завершено, и, хочется верить, отныне армейских болельщиков и футболистов ожидает настоящая сказка.

– Что именно понравилось на новой арене?

– Она получилась очень уютной, компактной, красно-синие кресла трибун радуют взор. У стадиона замечательная акустика – мы поняли это уже тогда, когда фанаты начали скандировать "ЦСКА!" и наши имена. Перед первой тренировкой я побродил по разным секторам и могу честно и открыто заявить – поле с любого места видно просто великолепно! Немалую важность имеет и "начинка" – в частности, мы отметили для себя просторные и комфортные раздевалки.

Когда идешь по туннелю на поле, пробирают мурашки. В этот момент испытываешь непередаваемые ощущения! И это при том, что пока "звучала" только одна трибуна из четырех. А если соберется тридцать тысяч человек? Уверен, будет еще веселее и круче!