Игорь Акинфеев: "Когда братья Березуцкие и Игнашевич уходили, прокатилась слеза"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" рассказал о том, как воспринял завершение карьеры Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

- Для меня стало неожиданностью, что Серега и брать заканчивают, - отметил Акинфеев. - Понятно Серега – он в силу возраста, да и на чемпионате мира сыграл. А то, что братья заканчивают... Мы с ними раза три-четыре разговаривали об этом. В итоге я понял, что на следующий сезон их не будет. Признаюсь честно, на встрече с болельщиками прокатилась слеза. Не шучу!

Я конечно привык к этим людям, мы провели кучу матчей вместе, выиграли кучу турниров. Пускай у них, у меня были ошибки, мы могли даже поругаться – но после мирились всегда. Это была семейная жизнь между нами. А то, что их сейчас нет... Я понимаю, что через какое-то время и меня не будет, и тех людей, кто сейчас играет. Ко всему надо привыкать и со всем надо мириться.