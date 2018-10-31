Игорь Акинфеев: "К "Спартаку" отношусь нормально. Болею за наши клубы в еврокубках"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к "Спартаку".

- Как лично ты относишься к "Спартаку"?

- Я ко всем командам отношусь нормально. У меня нет антипатии или симпатии к какой-то другой команде. Все мы люди, все мы делаем одну работу, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Да, на поле, если болельщикам нравится, мы враги. Хочется выиграть, и все остальное. А вне поля - мне фиолетово, какая команда. Если "Спартак", "Зенит", "Краснодар" играют в еврокубках - всегда поддерживаю наши команды.

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