13:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Акинфеев: "Играть до 40 лет? Я так далеко не загадываю"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что близок к возвращению на поле после травмы колена. Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил, что в ближайшем контрольном матче голкипер займет место в воротах.

- Уже все хорошо, идет набор формы, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Думаю, что еще 8 - 10 дней - и растерянные кондиции наберу. Думаю, пару игр на сборах сыграю.

- Реально ли играть с 35 до 40 лет?

- Думаю, реально. Но я так далеко не загадываю. Как будет, так будет. Главное, чтобы позволяло здоровье.

 

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=381319

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Свинству Бой!

Надо отец Акинфий, надо! Еще не все рекорды побиты, а многие надо увеличить до заоблачных цифр. Играй Игорян, радуй нас своими сейвами и красивыми бросками, уверенной игрой на выходах, ну и сухарями, кудыж Сухаряну без сухарей......

13:26

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