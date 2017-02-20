Игорь Акинфеев: "Играть до 40 лет? Я так далеко не загадываю"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подчеркнул, что близок к возвращению на поле после травмы колена. Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил, что в ближайшем контрольном матче голкипер займет место в воротах.

- Уже все хорошо, идет набор формы, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Думаю, что еще 8 - 10 дней - и растерянные кондиции наберу. Думаю, пару игр на сборах сыграю.

- Реально ли играть с 35 до 40 лет?

- Думаю, реально. Но я так далеко не загадываю. Как будет, так будет. Главное, чтобы позволяло здоровье.