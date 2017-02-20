Игорь Акинфеев: "Хорошо, что ЦСКА становится моложе. То же самое было у Газзаева"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев положительно оценил обновление состава на зимних сборах. Зимой армейцев возглавил Виктор Гончаренко, который подключил к занятиям молодых игроков, а также наигрывает схему 3-5-2.

- Хорошо, что команда становится моложе. Если вспомнить времена Газзаева, то же самое было, - сказал Акинфеев в интервью bobsoccer.ru. - Два-три молодых футболиста всегда ездили на сборы, и все остальное зависело от нас. Говорить о перспективах не мне, судить будет главный тренер. Все в их ногах. Если Виктор Михайлович взял так много молодых ребят, это дает надежду. Если кто-то из своих выстрелит, будет классно.

- Насколько поменяется взаимоотношение с обороной при переходе на схему 3-5-2?

- Дело вратаря - отбивать и ловить мячи. Схемы, которые меняет главный тренер, меня на касаются. Достаточно знать только азы. Хоть 3-5-2, хоть 4-4-2, меня мало интересует. Мне остается только выполнять то, что надо выполнять.