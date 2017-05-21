Игорь Акинфеев: "Главное, чтобы во втором тайме с "Анжи" обошлось без травм"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после первого тайма матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:0) заявил, что для его команды все складывается удачно в этой встрече. Вратарь также выразил надежду, чтобы матч закончился без серьезных повреждений.

– Мы с вами находимся на футболе, футбол сегодня хороший, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Акинфеев. – Я могу оценивать только нашу команду. Сейчас счет 3:0, все складывается для нас удачно.

18 сухих матчей? Партнеры и так много для меня сделали. Не будем говорить об играх на ноль. Это последний матч, кто в отпуск, кто в сборную. Главное, чтобы без травм. Во втором тайме думаю, будет настоящий футбол. Но главное, все-таки, чтобы не было травм.

Трансляция матча ЦСКА - "Анжи"