Игорь Акинфеев: "Джентльмен не должен заниматься непонятной ахинеей на поле"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший награду "Джентльмен года", объяснил, что означает для него это понятие. По словам голкипера сборной России, это вызов самому себе.

– И последний вопрос: что для вас значит быть джентльменом – как на футбольном поле, так и за его пределами?

– Знаете, наверное, каждый, кто получает этот приз, задается этим вопросом. Да и вообще любой мужчина, когда его называют джентльменом, размышляет, что это значит. Когда был юным, очень много думал и не понимал. Мне казалось, что открыл дверь девушке или помог кому-то – и ты уже джентльмен. Если же взять спортивную жизнь, то недавно у меня в голове всплыло: в первую очередь "Джентльмен года" – это вызов самому себе. В том плане, что ты не должен получать карточки, бегать и орать на судей, то есть заниматься не футболом, а какой-то непонятной ахинеей на поле. И если мне вручают эту награду, значит, вызов этот я принял и такой путь прошел. Может, не все было идеально, но так решили люди. А что касается общего понятия "джентльмен", то можно придумывать много разных красивых фраз, но все равно не до конца его понимаю. (Вячеслав КОРОТКИН)

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