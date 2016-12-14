Игорь Акинфеев: "Думаю, Гончаренко - хорошее назначение"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что новый главный тренер команды Виктор Гончаренко обладает огромным опытом. Однако, по словам голкипера сборной России, только время покажет, насколько успешной окажется его работа в ЦСКА.

– Вы хорошо знакомы с новым главным тренером – Виктором Гончаренко, который работал в штабе Слуцкого. Как отнеслись к его назначению?

– Думаю, не только я, но и все ребята восприняли это нормально. Мы понимали, что если что-то случится, то события развернутся именно таким образом. Виктор Михайлович трудился в нашем штабе, стал чемпионом России, до этого успешно тренировал БАТЭ, достаточно продуктивно работал в "Кубани", "Урале" и "Уфе". Пусть и не в самых топовых командах, пусть они на меня не обижаются, но все видели, как играли эти клубы при Гончаренко. И он сам признавался, что получил колоссальный опыт. Поэтому думаю, что это хорошее назначение. Но никто сейчас не может судить однозначно, все покажет только время. Как оценивать работу тренера? Победами. Здесь все на поверхности. (Вячеслав КОРОТКИН)

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