Игорь Акинфеев: "ЦСКА нужна свежая кровь"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отказался говорить о будущем команды, подчеркнув, что в последнее время армейцы добиваются хороших результатов. По словам вратаря, красно-синим нужна свежая кровь, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.

- Этот сезон закончился. Не хочется говорить о том, что нас ждет дальше, - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев. - ЦСКА показывает стабильную результативность - 14 из 15 последних лет мы находимся в тройке. Это хороший результат.

Нужно стремиться и дальше побеждать, радовать своей игрой. Не хочется опускаться ниже. Хотя мы понимаем, что для хорошего результата, для весомых побед нужна свежая кровь. Надеюсь, что она будет.