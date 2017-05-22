Игорь Акинфеев: "ЦСКА нужна свежая кровь". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Акинфеев: "ЦСКА нужна свежая кровь"

0
0
0
0

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отказался говорить о будущем команды, подчеркнув, что в последнее время армейцы добиваются хороших результатов. По словам вратаря, красно-синим нужна свежая кровь, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.

- Этот сезон закончился. Не хочется говорить о том, что нас ждет дальше, - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе армейцев. - ЦСКА показывает стабильную результативность - 14 из 15 последних лет мы находимся в тройке. Это хороший результат.

Нужно стремиться и дальше побеждать, радовать своей игрой. Не хочется опускаться ниже. Хотя мы понимаем, что для хорошего результата, для весомых побед нужна свежая кровь. Надеюсь, что она будет.

Опрос

Стоит ли Александру Головину уезжать из ЦСКА?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=-hZXkoEn1-M&feature=youtu.be

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий