Игорь Акинфеев: "ЦСКА не хотел терять Слуцкого, но Гончаренко справился"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил уверенность в том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко справился с поставленными задачами. Специалист на этой должности по ходу сезона сменил Леонида Слуцкого. Напомним, что в розыгрыше предыдущего чемпионата России 39-летний белорус входил в тренерский штаб красно-синих.

- Не думаю, что в тренерском штабе ЦСКА произошли какие-то глобальные изменения, - сказал Акинфеев в интервью пресс-службе красно-синих. - Ушел Леонид Слуцкий, но Гончаренко был с нами один год. Мы знали его требования, знали его как человека. Поэтому здесь все прошло гладко. Наверное, для нас это было большим плюсом. Было бы намного тяжелее, если бы пришел новый человек, который не знаком с футболистами, клубом, командой. Здесь все прошло хорошо.

ЦСКА нужно было хорошо играть, несмотря на то, кто нас тренирует. Здесь не было глобальной проблемы. Понятно, что не хотелось терять тренера на тот момент, но решение Слуцкого было принято, и он ушел. Но Гончаренко справился со своей задачей. Я не люблю говорить о том, что кто-то лучший. Оба тренера внесли свою лепту.