Игорь Акинфеев: "Через 5 лет вижу себя в воротах"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отметил, что ему никогда не поступало предложений от других клубов. Голкипер также добавил, что через 5 лет видит себя в воротах.

– Тренерская карьера? Об этом я никогда не думаю, - сказал для "РФС ТВ" Акинфеев. - Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время.

Что касается перехода в другой клуб, то я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел.

Чем буду заниматься через 5 лет? Я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю.

Какой тренер мне больше всего запомнился? Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, без их помощи, без их наставлений, наверно, не было бы и того "Акинфеева", и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним тренером, я всегда говорю им только "Спасибо!". Для меня они все внесли большую лепту.