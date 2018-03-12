Игорь Акинфеев: "Через 5 лет вижу себя в воротах"

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев отметил, что ему никогда не поступало предложений от других клубов. Голкипер также добавил, что через 5 лет видит себя в воротах.
– Тренерская карьера? Об этом я никогда не думаю, - сказал для "РФС ТВ" Акинфеев. - Когда ты действующий футболист, то ты должен заниматься своей работой на данный момент. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил, что, наверно, нет. Но здесь я зарекаться не буду, поэтому всему свое время.
Что касается перехода в другой клуб, то я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел.
Чем буду заниматься через 5 лет? Я хотел бы еще играть и видеть себя в воротах, но насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока наперед я не загадываю.
Какой тренер мне больше всего запомнился? Мне запоминаются все мои тренеры, потому что без их поддержки, без их помощи, без их наставлений, наверно, не было бы и того "Акинфеева", и всех остальных... Поэтому, начиная с детского тренера и заканчивая нынешним тренером, я всегда говорю им только "Спасибо!". Для меня они все внесли большую лепту.
Cap. Morgan
ВДВ или Десантник?)))) лет 10 уже не вижу в воротах товариСЧа этого, выручающего)))))))))))))))))))))))))))))
00:10
Cap. Morgan
Игорян показал себя с ахматом))) постоял, подождал, посмотрел, подумал, выбил.... пох откуда линия/не линия. В Европе никто так, как ахмат не играет)) вот и весь ИиииииииииииииииигорЁёёёёёёёёёёёёёёёёша)))))))))))))))))
00:08
Alex VDV
Никчёмны те , кто сидит на диване и пишет такие комментарии!!!! с жирным пузом и с банкой пива в руке!!! Акинфеев защищает Ворота сборной России!!! Да, не всегда она выступает как нам хочется...но он старается...и не раз он выручал в , казалось бы, безвыходных ситуациях...
23:58 12 марта
Вопреки
Тебе, дружок, давно уже пора на ворота платной парковки.. Только вот ангажированная пресса, продолжает делать из тебя ангела - хранителя, не смотря на то, что есть давно более достойные кандидатуры на № 1 в рос. футболе... тот же Джанаев и растущий Довбня. Но, видимо, такому "супер-киперу" признать свою никчемность, в отличие от братьев Березуцких и Игнашевича, СЛАБО... Уж очень нравиться быть лучшим среди худших - все проигрывают и позорятся, а Игорек всегда в фаворе... Россия футбольная... в которой все решается в кабинетах Гинера, Прядкина и МУТКО. Аминь
23:28 12 марта
sdf_1
А разве не водителем автобуса ФК "Ахмат"?
23:17 12 марта