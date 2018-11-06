Игорь Акинфеев: "Чемпионат мира в Бразилии был для меня вообще непонятно какой"

Голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в интервью Илье Казакову для Ютуб-канала "Футбольные люди" рассказал, что испытывал некий дискомфорт во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Он отметил, что даже сейчас не может объяснить, что происходило в матчах.

- Английская газета The Guardian сформулировала вашу задачу на чемпионате мира в России как "прогнать призраков прошлого с чемпионата мира в Бразилии", где вы сыграли два матча ниже своего уровня, с Алжиром и Кореем. Насколько этот опыт помог вам в России?

- Что касается Бразилии, турнир был для меня вообще непонятно какой. Тренировочный процесс был в нормальном режиме, как обычно. Но во время игр я чувствовал какой-то дискомфорт. Не могу это объяснить. Даже сейчас не могу понять, что происходило в матчах.

Например, первый тайм с Кореей. Я был совершенно уверен в себе, спокоен. Только я вышел на второй тайм - появилась какая-то нервозность. Любой удар - и я не мог поймать. Я миллион раз делал те же вещи, когда мяч летел в живот или просто в руки. И то же самое было в игре с Алжиром: первый тайм прошел нормально, а второй - одна ошибка и начинается какая-то непонятная история.

Опыт, много критики. Но этот опыт - мой. Я пережил эту историю. Плюс четыре года до этого чемпионата мира. Благодарен судьбе, что сыграл на чемпионате мира в России. Не скажу, что сыграл на пять с плюсом, но на хорошем уровне.