Игонин - о Кузяеве: "Здорово, что в Питере появился такой футболист, наш воспитанник"

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал "СЭ" выступление хавбека Далера Кузяева в этом сезоне. Накануне воспитанник академии сине-бело-голубых оформил дубль в матче 27-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:3).

– У Далера очень хорошая история. Не знаю, намеренно или нет мы били в эту точку, но здорово, что у нас в Питере появился такой футболист, наш воспитанник, – сказал Игонин. – Нельзя сказать, что он на виду. Есть футболисты, которые много кричат, кичатся, привлекая к себе внимание. Кузяев делает все по-другому – мне импонирует его характер. Можно вспомнить, как он начинал в "Зените" – вышел абсолютно без нервов, играл спокойно в достаточно звездной команде. Те результаты, которых он добился, говорят о том, что Далер уже закаленный игрок.

– Он может закрыть несколько позиций. Это говорит о его футбольном интеллекте?

– Это как раз школа, которая у него есть. Далер – технически одаренный игрок, есть поставленный удар. Но самое главное – голова. Можно здорово работать с техникой и иметь хорошую физическую форму, но если голова не работает, то бесполезно что-то делать. У Кузяева с этим все в порядке. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Кузяев провел 33 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.