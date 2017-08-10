21:52 | Футбол — РФПЛ

Игнатьев забил первый гол во взрослом футболе

5

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев в матче 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" вывел свою команду вперед. Форвард вошел в штрафную, обыграл защитника грозненцев Андрея Семенова и послал мяч между ног вратаря Евгения Городова.

Отметим, этот гол стал первым для 17-летнего Игнатьева во взрослом футболе. В первенстве молодежных команд в этом году он провел четыре игры, в которых он забил восемь голов.

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

Поздравляем нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева с МАСТЕРСКИ забитым ПЕРВЫМ голом в российском чемпионате! Дай Бог, не последним! Всё сделал сам, классно забил и помог Краснодару вырвать победу! Вот так и надо играть, искать свой момент, реализовывать, и приносить команде победу! Желаем Ивану Игнатьеву больших футбольных достижений! Молодец! Очень рады! Растёт отличный мастер футбола в Краснодаре!

22:25

Александр 7

Чем- то Шеву молодого напомнил ( Шевченко киевского ) по напору, взгляду, уверенности...

22:22

xueks

hant64 если шалимова уберту все же и иностранца возьмут то может раскрыться похлеще аршавина

22:15

hant64

Реальный талант растёт, не потерять бы...

22:05

Ivanes777

Красавец!!!

22:00