Игнатьев забил первый гол во взрослом футболе

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев в матче 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" вывел свою команду вперед. Форвард вошел в штрафную, обыграл защитника грозненцев Андрея Семенова и послал мяч между ног вратаря Евгения Городова.
Отметим, этот гол стал первым для 17-летнего Игнатьева во взрослом футболе. В первенстве молодежных команд в этом году он провел четыре игры, в которых он забил восемь голов.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #АхматКраснодар 2:3 90+2' Иван Игнатьев pic.twitter.com/DbdB37AvM8– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 10 августа 2017 г.
Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //
Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"
Platinum1991
Поздравляем нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева с МАСТЕРСКИ забитым ПЕРВЫМ голом в российском чемпионате! Дай Бог, не последним! Всё сделал сам, классно забил и помог Краснодару вырвать победу! Вот так и надо играть, искать свой момент, реализовывать, и приносить команде победу! Желаем Ивану Игнатьеву больших футбольных достижений! Молодец! Очень рады! Растёт отличный мастер футбола в Краснодаре!
22:25
Александр 7
Чем- то Шеву молодого напомнил ( Шевченко киевского ) по напору, взгляду, уверенности...
22:22
xueks
hant64 если шалимова уберту все же и иностранца возьмут то может раскрыться похлеще аршавина
22:15
hant64
Реальный талант растёт, не потерять бы...
22:05
Ivanes777
Красавец!!!
22:00