Игнатьев забил первый гол во взрослом футболе

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев в матче 5-го тура чемпионата России против "Ахмата" вывел свою команду вперед. Форвард вошел в штрафную, обыграл защитника грозненцев Андрея Семенова и послал мяч между ног вратаря Евгения Городова.

Отметим, этот гол стал первым для 17-летнего Игнатьева во взрослом футболе. В первенстве молодежных команд в этом году он провел четыре игры, в которых он забил восемь голов.

Игроки "Ахмата" и "Краснодара" подрались в подтрибунном помещении? //

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"