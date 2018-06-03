Игнатьев советует Головину ехать в "Монако"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Монако" предлагает 17 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина. Сегодня, 3 июня, также стало известно о том, что 22-летний хавбек попал в окончательный состав сборной России на домашний чемпионат мира.

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– Я бы посоветовал ему ехать. Не нам судить, устраивает ли цена в 17 миллионов, – отметил Игнатьев. – Но ехать нужно. Чтобы почувствовать себя на другом уровне, это новый футбол, новые задачи. Если Александр готов, мы можем его только благословить. Он будет играть в топ-чемпионате – это большой плюс для российского футбола, для нашей сборной, для мотивации молодых игроков. Играть там – это престижно. И не важно, что это будет Франция, а не Англия. Там тоже хороший уровень. В такой команде, как "Монако", которая постоянно играет в еврокубках, он испытает все прелести большого футбола. (Игорь НОВИКОВ)

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что по данным transfermarkt.de, стоимость Головина составляет 10 миллионов евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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