Игнатьев пожаловался на непростой график

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после поражения от "Краснодара" (1:2) в шестом туре РПЛ заявил, что в проигрыше виноваты много факторов, в частности непростой график.

- Повели в счете, но упустили преимущество, - отметил Игнатьев. - Пока не везет. В чем причины? Непростой график... Старт сезона, а через два дня играем на выезде в Уфе на искусственном поле. Много факторов. Есть невезение. В прошлом сезоне было иначе. Но еще ничего не упущено, можно изменить ситуацию.

- "Краснодар" - неудобный соперник для вашей команды?

- Он для всех неудобный соперник. Может, для "Урала" удобный, а всем остальным тяжело против него играть. (Екатерина ПОТАПОВА)