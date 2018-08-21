Игнатьев посоветовал Смолову ездить на такси с желтыми номерами

Правый защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "РИА Новости" отметил, что новичок команды Федор Смолов добирается до базы на такси.

28-летний форвард на год лишен водительских прав. В ночь на 1-е августа он попал попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

- Смолов уже отошел от нереализованного пенальти в ворота Хорватии?

- Я ему такой вопрос не задавал, но, судя по тренировкам, он выглядит здорово, осталось перенести это в игру. Для нападающего важно забить как можно скорее, чтобы дела пошли лучше. Тем более мы забиваем не так много. Федору надо постараться, а мы ему поможем.

- Его недавно лишили прав. Как футболист теперь добирается до базы в Баковке?

- На такси. Я ему посоветовал ездить на машине с желтыми номерами (смеется).

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