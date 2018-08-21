Игнатьев - об удалении в игре с "Крыльями": Вспоминаю момент с Фернандесом в матче с "Енисеем". Все было куда более красочно"

Правый защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказал мнение, что не заслужил удаления в матче четвертого тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (1:0).

- Прокинул мяч и наткнулся на ногу соперника в штрафной площади. Хоть он и убирал руки, контакт был, но судья расценил момент как симуляцию, - цитирует "РИА Новости" Игнатьева. - Можно было не давать эту карточку. Не знаю, с чем это связано: у нас то голы чистые не засчитывают, то это удаление. Я вспоминаю момент с Мариу Фернандесом в матче с "Енисеем" (1:1). Судья тоже был рядом, и все было куда более красочно. Но там ставят пенальти, ЦСКА спокойненько вырывает ничью, если бы судили справедливо... Хотя какая тут справедливость?

- Недовольны работой арбитров на старте сезона?

- Не комментирую судейство, но сейчас мне действительно обидно. Незаслуженно удалили. Тем более я не такой грубый игрок, это первая красная карточка в моей жизни. До сих пор думаю: неужели это произошло?

- По регламенту удаление даже отменить нельзя...

- Правда? Обидно. Это было бы справедливо.

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