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Игнатьев - о возможной отставке Карреры: "Жизнь показывает, что изменения в середине сезона ни к чему не приводят"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможную отставку рулевого "Спартака" Массимо Карреры. 

- Я понимаю, если происходят неведомые нам моменты: команда неуправляемая, команда разваливается... Тогда нужно вмешиваться в ситуацию, чтобы совсем не усугубить, - цитирует "РИА Новости" Игнатьева. - А глядя на команду со стороны, не вижу резона менять главного тренера сейчас. Хотя и подсказывать что-то не считаю правильным.

Только руководители могут определить, держится ли у тренера рука на пульсе или ее нет. Жизнь показывает, что все изменения в середине сезона ни к чему не приводят, потому что новому человеку нужно время, чтобы вникнуть в процесс.

По информации "СЭ", в ближайшее время Каррера может быть уволен с поста главного тренера "Спартака". Существует пять кандидатов на замену итальянцу: Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий ("Витесс"), Курбан Бердыев ("Рубин"), Леонарду Жардим (без клуба) и серьезный немецкий тренер (имя пока неизвестно).

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181021/1144455001.html

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