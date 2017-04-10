Игнатьев начнет тренировки к 20 апреля, Чорлука работает в общей группе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник команды Владислав Игнатьев может приступить к тренировкам после травмы ближе к 20 апреля. Игнатьев получил повреждение 5 апреля в матче 1/2 финала Кубка России с "Уфой" (1:0).

- По здоровью Игнатьева пока сложно о чем-то говорить. Надеемся, что он начнет тренироваться числу к 20-му. Чорлука уже тренируется в общей группе и готовится к следующей игре, - цитирует ТАСС Семина.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Локомотив" в 11 матчах чемпионата России, в которых забил два гола, и в двух играх Кубка страны. В 23-м туре чемпионата России железнодорожники 16 апреля сыграют в Туле против "Арсенала".