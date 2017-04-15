Игнашевич – второй футболист, проведший 500 матчей за ЦСКА

Для защитника Сергея Игнашевича матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова" стал 500-м, сыгранным за ЦСКА во всех турнирах. В чемпионате он провел за красно-синих 351 игру, в национальных кубках – 48, в еврокубках – 101. Больше Игнашевича за армейцев выступал только вратарь Игорь Акинфеев – 512 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие наибольшее количество матчей за ЦСКА