17:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич – второй футболист, проведший 500 матчей за ЦСКА

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Для защитника Сергея Игнашевича матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова" стал 500-м, сыгранным за ЦСКА во всех турнирах. В чемпионате он провел за красно-синих 351 игру, в национальных кубках – 48, в еврокубках – 101. Больше Игнашевича за армейцев выступал только вратарь Игорь Акинфеев – 512 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие наибольшее количество матчей за ЦСКА

Игрок

Годы

Чемпионат

Нац.кубки

Еврокубки

Всего

Игорь АКИНФЕЕВ

2002-н.в.

362

49

101

512

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2004-н.в

351

48

101

500

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

2002-н.в.

345

48

92

485

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

2001-н.в.

318

54

97

469

Владимир ФЕДОТОВ

1961-1975

382

42

3

427

Владимир ПОЛИКАРПОВ

1962-1974

341

38

4

383

Дейвидас ШЕМБЕРАС

2002-2012

254

42

71

367

Элвер РАХИМИЧ

2001-2014

240

41

65

346

Дмитрий БАГРИЧ

1958-1970

313

18

-

331

Дмитрий ГАЛЯМИН

1981-1991

299

29

2

330
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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