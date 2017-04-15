Игнашевич – второй футболист, проведший 500 матчей за ЦСКА

Для защитника Сергея Игнашевича матч 23-го тура чемпионата России против "Ростова" стал 500-м, сыгранным за ЦСКА во всех турнирах. В чемпионате он провел за красно-синих 351 игру, в национальных кубках – 48, в еврокубках – 101. Больше Игнашевича за армейцев выступал только вратарь Игорь Акинфеев – 512 встреч. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, проведшие наибольшее количество матчей за ЦСКА
|
Игрок
|
Годы
|
Чемпионат
|
Нац.кубки
|
Еврокубки
|
Всего
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
2002-н.в.
|
362
|
49
|
101
|
512
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
2004-н.в
|
351
|
48
|
101
|
500
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2002-н.в.
|
345
|
48
|
92
|
485
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
2001-н.в.
|
318
|
54
|
97
|
469
|
Владимир ФЕДОТОВ
|
1961-1975
|
382
|
42
|
3
|
427
|
Владимир ПОЛИКАРПОВ
|
1962-1974
|
341
|
38
|
4
|
383
|
Дейвидас ШЕМБЕРАС
|
2002-2012
|
254
|
42
|
71
|
367
|
Элвер РАХИМИЧ
|
2001-2014
|
240
|
41
|
65
|
346
|
Дмитрий БАГРИЧ
|
1958-1970
|
313
|
18
|
-
|
331
|
Дмитрий ГАЛЯМИН
|
1981-1991
|
299
|
29
|
2
|
330