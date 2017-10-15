Игнашевич вошел в топ-20 самых возрастных игроков чемпионатов России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, приняв участие в матче 13-го тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0), вошел в двадцатку самых возрастных игроков чемпионатов России, сообщает официальный сайт клуба. По этому показателю игрок обороны армейцев, которому в день игры с "быками" было 38 лет и 3 месяца, обошел Валерия Климова.

Мяч в ворота "Красноадара" стал для Алексея Березуцкого восьмым в чемпионатах России за ЦСКА. 6 из них были первыми в играх, каждая из них в итоге завершилась победой армейцев.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил в пятой игре национального первенства подряд. Для голкипера такая серия стала седьмой в карьере. В двух случаях она длилась 7 матчей. Второе место по количеству столь длинных серий принадлежит тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову (4).