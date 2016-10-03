23:03 3 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич с женой залегли на дно в Брюгге

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вместе с супругой воспользовался паузой на матчи сборных и отправился в Брюгге. 37-летний ветеран не вызывался в национальную команду после Euro-2016.

"Сегодня был такой день... Ужасно захотелось залечь на дно. И вот мы тут", – написала жена Игнашевича Наталья в своем профиле в Instagram.

Позднее снимок из Брюгге появился и в Instagram самого футболиста.

"Залег на дно. На пару дней. Иногда эта терапия куда эффективнее самокопания и поисков правды", - написал Игнашевич.

 

Сегодня был такой день... Ужасно захотелось залечь на дно. И вот мы тут.

Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich) Окт 3 2016 в 12:22 PDT

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Можно было просто: "ИГНАШЕВИЧ С ЖЕНОЙ ЗАЛЕГЛИ"

23:56 3 октября

Противник осень-весна

Мы думали, что находимся на дне, но снизу кто-то постучал...)

23:20 3 октября

Dexterous

Ждем следующую статью под названием: "Слуцкий с женой засел на Плутоне"

23:15 3 октября

Big Brother is Coming

Новость дня, а может недели, да что там, месяца

23:13 3 октября

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