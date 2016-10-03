Игнашевич с женой залегли на дно в Брюгге

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вместе с супругой воспользовался паузой на матчи сборных и отправился в Брюгге. 37-летний ветеран не вызывался в национальную команду после Euro-2016.

"Сегодня был такой день... Ужасно захотелось залечь на дно. И вот мы тут", – написала жена Игнашевича Наталья в своем профиле в Instagram.

Позднее снимок из Брюгге появился и в Instagram самого футболиста.

"Залег на дно. На пару дней. Иногда эта терапия куда эффективнее самокопания и поисков правды", - написал Игнашевич.

Сегодня был такой день... Ужасно захотелось залечь на дно. И вот мы тут. Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich) Окт 3 2016 в 12:22 PDT