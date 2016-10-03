Игнашевич с женой залегли на дно в Брюгге

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вместе с супругой воспользовался паузой на матчи сборных и отправился в Брюгге. 37-летний ветеран не вызывался в национальную команду после Euro-2016.
"Сегодня был такой день... Ужасно захотелось залечь на дно. И вот мы тут", – написала жена Игнашевича Наталья в своем профиле в Instagram.
Позднее снимок из Брюгге появился и в Instagram самого футболиста.
"Залег на дно. На пару дней. Иногда эта терапия куда эффективнее самокопания и поисков правды", - написал Игнашевич.
Jean4
Можно было просто: "ИГНАШЕВИЧ С ЖЕНОЙ ЗАЛЕГЛИ"
23:56 3 октября
Противник осень-весна
Мы думали, что находимся на дне, но снизу кто-то постучал...)
23:20 3 октября
Dexterous
Ждем следующую статью под названием: "Слуцкий с женой засел на Плутоне"
23:15 3 октября
Big Brother is Coming
Новость дня, а может недели, да что там, месяца
23:13 3 октября