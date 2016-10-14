19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России

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Матч 10-го тура РФПЛ против "Уфы" стал для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича 450-м в чемпионатах России. До рекордсмена Сергея Семака (456) остается шесть игр, до идущего вторым Дмитрия Лоськова (452) - две. За ЦСКА Игнашевич провел 342 матча, за "Локомотив" - 77, еще 31 игру он сыграл за самарские "Крылья Советов". (Алексей МОРОЗ)

Лидеры по количеству матчей в чемпионате России

Игрок

Матчи

Годы

Команды (матчи за клуб)

Сергей СЕМАК

456

1993-2013

Асмарал (8), ЦСКА (282), Москва (57), Рубин (61), Зенит (48)

Дмитрий ЛОСЬКОВ

452

1992-2012

Ростсельмаш (78), Локомотив (321), Сатурн (53)

Сергей ИГНАШЕВИЧ

450

1999-н.в.

Кр.Советов (31), Локомотив (77), ЦСКА (342)

Игорь СЕМШОВ

433

1996-2014

ЦСКА (10), Торпедо (216), Динамо (167), Зенит (26), Кр.Советов (14)

Руслан АДЖИНДЖАЛ

397

2996-2015

Балтика (82), Торпедо-ЗИЛ (15), Уралан (54), Терек (29), Луч-Энергия (52), Кр.Советов (95), Волга (61), Краснодар (9)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

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