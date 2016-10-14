Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России

Матч 10-го тура РФПЛ против "Уфы" стал для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича 450-м в чемпионатах России. До рекордсмена Сергея Семака (456) остается шесть игр, до идущего вторым Дмитрия Лоськова (452) - две. За ЦСКА Игнашевич провел 342 матча, за "Локомотив" - 77, еще 31 игру он сыграл за самарские "Крылья Советов". (Алексей МОРОЗ)

Лидеры по количеству матчей в чемпионате России

Игрок Матчи Годы Команды (матчи за клуб) Сергей СЕМАК 456 1993-2013 Асмарал (8), ЦСКА (282), Москва (57), Рубин (61), Зенит (48) Дмитрий ЛОСЬКОВ 452 1992-2012 Ростсельмаш (78), Локомотив (321), Сатурн (53) Сергей ИГНАШЕВИЧ 450 1999-н.в. Кр.Советов (31), Локомотив (77), ЦСКА (342) Игорь СЕМШОВ 433 1996-2014 ЦСКА (10), Торпедо (216), Динамо (167), Зенит (26), Кр.Советов (14) Руслан АДЖИНДЖАЛ 397 2996-2015 Балтика (82), Торпедо-ЗИЛ (15), Уралан (54), Терек (29), Луч-Энергия (52), Кр.Советов (95), Волга (61), Краснодар (9)

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"