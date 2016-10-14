Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России

Матч 10-го тура РФПЛ против "Уфы" стал для защитника ЦСКА Сергея Игнашевича 450-м в чемпионатах России. До рекордсмена Сергея Семака (456) остается шесть игр, до идущего вторым Дмитрия Лоськова (452) - две. За ЦСКА Игнашевич провел 342 матча, за "Локомотив" - 77, еще 31 игру он сыграл за самарские "Крылья Советов". (Алексей МОРОЗ)
Лидеры по количеству матчей в чемпионате России
|
Игрок
|
Матчи
|
Годы
|
Команды (матчи за клуб)
|
Сергей СЕМАК
|
456
|
1993-2013
|
Асмарал (8), ЦСКА (282), Москва (57), Рубин (61), Зенит (48)
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
452
|
1992-2012
|
Ростсельмаш (78), Локомотив (321), Сатурн (53)
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
450
|
1999-н.в.
|
Кр.Советов (31), Локомотив (77), ЦСКА (342)
|
Игорь СЕМШОВ
|
433
|
1996-2014
|
ЦСКА (10), Торпедо (216), Динамо (167), Зенит (26), Кр.Советов (14)
|
Руслан АДЖИНДЖАЛ
|
397
|
2996-2015
|
Балтика (82), Торпедо-ЗИЛ (15), Уралан (54), Терек (29), Луч-Энергия (52), Кр.Советов (95), Волга (61), Краснодар (9)