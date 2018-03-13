Игнашевич пожертвовал деньги на мемориальную доску легенде "Торпедо"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич помог "Торпедо" в сборе средств на открытие мемориальной доски легенды черно-белых Александра Пономарева. Пономарев играл за московский клуб с 1944 по 1950 год. На его счету 116 мячей в 164 матчах.

"Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Сергея за посильный вклад и желают ему успехов и футбольного долголетия", – говорится в сообщении на сайте "Торпедо".