Игнашевич повторил рекорд Семака

Сергей Игнашевич повторил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей, попав в стартовый состав ЦСКА на матч 19-го тура против "Томи". 37-летний защитник, дебютировавший в российском элитном дивизионе летом 1999 года, вышел на в 456-й раз. Столько же матчей за 19 сезонов профессиональной карьеры провел нынешний главный тренер "Уфы" Сергей Семак, выступавший вместе с Игнашевичем за ЦСКА в 2003 и 2004 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России