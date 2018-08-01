21:07 | Футбол — РПЛ

Игнашевич показал автографы братьев Березуцких и Слуцкого на стене в переговорной ЦСКА


Бывший защитник ЦСКА, а ныне помощник главного тренера молодежной команды армейцев Сергей Игнашевич в Инстаграме опубликовал видео, на котором он прогуливается по переговорной клуба. На стене этой комнаты видны автографы бывших защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, а также экс-главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Игнашевич завершил игровую карьеру летом 2018 года. В составе ЦСКА он 5 раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА. 

 

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