Игнашевич показал автографы братьев Березуцких и Слуцкого на стене в переговорной ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА, а ныне помощник главного тренера молодежной команды армейцев Сергей Игнашевич в Инстаграме опубликовал видео, на котором он прогуливается по переговорной клуба. На стене этой комнаты видны автографы бывших защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, а также экс-главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Сергей Игнашевич теперь по другую сторону поля pic.twitter.com/MRmvmah5EH – СЭ ЦСКА (@cska_se) 1 августа 2018 г.

Игнашевич завершил игровую карьеру летом 2018 года. В составе ЦСКА он 5 раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.